"Draghi? Possiamo eleggerlo anche senza il Pd", dice Sgarbi (Di lunedì 24 gennaio 2022) "L'idea è che a un certo punto, mentre cerchi il dialogo, inventi o un nome di destra che troverebbe uno sbarramento. Per cui mi sembra che alla fine, senza che vinca nessuno, Draghi potrebbe uscire". Vittorio Sgarbi è stato il principale collaboratore di Berlusconi nella sua operazione scoiattolo. Adesso, intercettato all'esterno del Parlamento, dispensa scenari su come andrà a finire l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. "Una performance sarebbe uscire alla quarta o alla quinta chiamata con i due terzi. Avresti recuperato il tempo perduto. Questa è la strada che ho sempre pensato maestra", dice il parlamentare eletto con il centrodestra. E il governo, chiedono a Sgarbi. "Chiaro che se indichi Draghi vuol dire che hai risolto tutto. Perché Draghi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) "L'idea è che a un certo punto, mentre cerchi il dialogo, inventi o un nome di destra che troverebbe uno sbarramento. Per cui mi sembra che alla fine,che vinca nessuno,potrebbe uscire". Vittorioè stato il principale collaboratore di Berlusconi nella sua operazione scoiattolo. Adesso, intercettato all'esterno del Parlamento, dispensa scenari su come andrà a finire l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. "Una performance sarebbe uscire alla quarta o alla quinta chiamata con i due terzi. Avresti recuperato il tempo perduto. Questa è la strada che ho sempre pensato maestra",il parlamentare eletto con il centrodestra. E il governo, chiedono a. "Chiaro che se indichivuol dire che hai risolto tutto. Perché...

"Draghi? Possiamo eleggerlo anche senza il Pd", dice Sgarbi Il Foglio

