Dayane Mello diffida Rosalinda Cannavò: amicizia finita (Di lunedì 24 gennaio 2022) . La rabbia della modella brasiliana è scaturita dopo le dichiarazioni dell’attrice siciliana riguardo alla sua partecipazione a La Fazenda. La fidanzata di Andrea Zenga ha detto la sua opinione in merito alle presunte molestie che avrebbe ricevuto Dayane durante il reality show brasiliano. Ecco le parole di Rosalinda… » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 24 gennaio 2022) . La rabbia della modella brasiliana è scaturita dopo le dichiarazioni dell’attrice siciliana riguardo alla sua partecipazione a La Fazenda. La fidanzata di Andrea Zenga ha detto la sua opinione in merito alle presunte molestie che avrebbe ricevutodurante il reality show brasiliano. Ecco le parole di… » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

MediasetPlay : Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello… - MediasetPlay : #DayaneMello parla a #Verissimo delle presunte molestie di cui sarebbe stata vittima all’interno del reality show b… - FerriGraziano : #Mellos NOI AMIAMO DAYANE MELLO SEMPRE E COMUNQUE. - ImperioDM1 : Una saggia,un po' incazzata,la mattina del 24 gennaio 2022 disse: 'Pensate alle vostre vite che alla mia ci penso… - ValeVal75 : @IlariaCalvani Non vincerà come non vinse l’anno scorso Dayane Mello. Sono personaggi sfruttabili fino a un certo p… -