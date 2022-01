Chris Evans star di Red One accanto a Dwayne Johnson (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chris Evans sarà uno dei protagonisti della commedia action Red One accanto a Dwayne Johnson, coinvolto anche come produttore. Chris Evans affiancherà Dwayne Johnson nel cast di Red One, un film prodotto per Amazon Studios le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. La storia alla base del progetto è firmata da Hiram Garcia, a capo della casa di produzione Seven Bucks insieme a The Rock. Red One è descritto come una commedia piena d'azione che immagina un nuovo universo legato alle festività, tutto da esplorare. La trama e i dettagli dei personaggi affidati a Chris Evans e Dwayne Johnson, per ora, non sono stati svelati. Alla regia del lungometraggio ci sarà ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)sarà uno dei protagonisti della commedia action Red One, coinvolto anche come produttore.affiancherànel cast di Red One, un film prodotto per Amazon Studios le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. La storia alla base del progetto è firmata da Hiram Garcia, a capo della casa di produzione Seven Bucks insieme a The Rock. Red One è descritto come una commedia piena d'azione che immagina un nuovo universo legato alle festività, tutto da esplorare. La trama e i dettagli dei personaggi affidati a, per ora, non sono stati svelati. Alla regia del lungometraggio ci sarà ...

