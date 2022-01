Castelpagano e il triste addio a Lucio | ragazzo dall’animo buono | “Ora sei con la tua mamma”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVasto cordoglio per la morte diGrasso, il 38enne diche sabato pomeriggio è stato trovato morto a Ciorlano, nel Casertano. Il cadavere del giovane, scomparso alle prime ore dell’alba di giovedì scorso, era sul fondo del ‘Lago dei Cigni‘, specchio d’acqua, che a un certo punto si incontra con il fiume Volturno, dove si pratica la pesca sportiva. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata da due suoi amici di pesca notturna il 20 gennaio, quando avevano avvistato il suo gommone alla deriva. Stando ad una prima ricostruzione,si era avventurato durante la notte nelle acque del lago per controllare la lenza della canna da pesca. Le immediate ricerche effettuate nelle ore successive, avevano consentito di ritrovare, tra degli arbusti presenti nel lago, uno scarpone e il giubbotto del ...