Bruxelles | proteste contro restrizioni anti - Covid | scontri con la polizia e assalto a sedi Ue

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un'altra domenica dile. Circa 50mila persone sono scese in strada per manifestarele misure sanitarie introdotte dal governo federale belga.

Un'altra domenica dicontro le restrizioni anti - Covid a. Circa 50mila persone sono scese in strada per manifestare contro le misure sanitarie introdotte dal governo federale belga. I dimostranti " ...Infine, anuova giornata dicontro le restrizioni anti - Covid, domenica. Stesso copione sabato sera in Francia.Un'altra domenica di proteste contro le restrizioni anti-Covid a Bruxelles. Circa 50mila persone sono scese in strada per manifestare contro ...Si ricomincia a lavorare dentro l'edificio vandalizzato ieri nel corso delle proteste contro le restrizioni per il COVID-19 a Bruxelles. Dure condanne dalle istituzioni europee: "Un attacco spregevole ...