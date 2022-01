Benedetta Rossi migliora: “Ci vorrà tempo e pazienza” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono giorni difficili per Benedetta Rossi dopo l’operazione alla schiena ma era un intervento previsto, sapeva che prima o poi avrebbe dovuto affrontarlo e che stava rimandando da tempo. Benedetta Rossi e suo marito aggiornano di continuo i follower su Instagram, tutti attendono notizie e le danno forza riempiendola di affetto e di messaggi. Sta migliorando ed è già in piedi, mostra i primi passi con accanto il fisioterapista e sorride mentre saluta tutti. La semplicità di Benedetta Rossi è evidente anche in questi momenti. “Eccomi finalmente in piedi… o quasi!” è il nuovo post della food blogger che aggiunge ci vorrà un po’ di tempo e pazienza prima di tornare alla solita vita. Ha bisogno di riposo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono giorni difficili perdopo l’operazione alla schiena ma era un intervento previsto, sapeva che prima o poi avrebbe dovuto affrontarlo e che stava rimandando dae suo marito aggiornano di continuo i follower su Instagram, tutti attendono notizie e le danno forza riempiendola di affetto e di messaggi. Stando ed è già in piedi, mostra i primi passi con accanto il fisioterapista e sorride mentre saluta tutti. La semplicità diè evidente anche in questi momenti. “Eccomi finalmente in piedi… o quasi!” è il nuovo post della food blogger che aggiunge ciun po’ diprima di tornare alla solita vita. Ha bisogno di riposo, ...

Advertising

infoitcultura : Benedetta Rossi, intervento riuscito: il post su instagram - infoitcultura : Benedetta Rossi, le prime immagini dopo l’intervento | La situazione è drammatica - IOdonna : «Ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette» ha scritto dall'ospedale - YouTvrs : #Benedetta Rossi, buoni segnali post #Intervento: 'Ci vorrà tempo per tornare alla solita vita' -… - FQMagazineit : Benedetta Rossi, ecco come sta la food influencer dopo l’intervento: la prima foto in ospedale con il deambulatore -