Australian Open, Sinner raggiunge Berrettini: due italiani nel tabellone dei quarti per la prima volta nel torneo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner raggiunge il connazionale Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Nella Rod Laver Arena di Melbourne l’altoatesino ha sconfitto l’idolo di casa, numero 42 del ranking e 32 del seeding Alex De Minaur in tre set con il punteggio di (7-6, 6-3, 6-4). Con la vittoria di Sinner l’Italia ha per la quinta volta due giocatori nei quarti di uno stesso Slam in singolare maschile. Ma è la prima volta che succede all’Australian Open. Finora era successo sempre al Roland Garros: Marcello Del Bello e Gianni Cucelli nel 1948, Beppe Merlo (semifinale) e Nicola Pietrangeli nel 1956, di nuovo nel 1960 quando Pietrangeli vinse il titolo e Orlando Sirola ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannikil connazionale Matteoaidi finale degli. Nella Rod Laver Arena di Melbourne l’altoatesino ha sconfitto l’idolo di casa, numero 42 del ranking e 32 del seeding Alex De Minaur in tre set con il punteggio di (7-6, 6-3, 6-4). Con la vittoria dil’Italia ha per la quintadue giocatori neidi uno stesso Slam in singolare maschile. Ma è lache succede all’. Finora era successo sempre al Roland Garros: Marcello Del Bello e Gianni Cucelli nel 1948, Beppe Merlo (semifinale) e Nicola Pietrangeli nel 1956, di nuovo nel 1960 quando Pietrangeli vinse il titolo e Orlando Sirola ...

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Juvelad : RT @ItaliaTeam_it: SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTe… - Luca_1998 : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… -