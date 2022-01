Australian Open, Sinner raggiunge Berrettini ai quarti: l’Italia scrive la storia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner e Matteo Berrettini saranno i due tennisti italiani presenti ai quarti di finale degli Australian Open. Dopo il successo del tennista romano contro Carreno Busta, anche il 20enne altoatesino vince, superando nettamente in 3 set Alex De Minaur, in una partita tutt’altro che semplice. Una vittoria storica: per la prima volta Sinner entra tra i migliori 8 di un Slam ma soprattutto l’Italia avrà contemporaneamente due tennisti ai quarti di finale. Per Jannik ora ci sarà uno tra Fritz o Tsitsipas. Successo netto, nonostante un brivido finale Il primo set è equilibrato, seppur la rottura sembri sempre dietro l’angolo: Sinner riesce a fronteggiare ben quattro palle break, annullandole, mentre De Minaur una. Nonostante la ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannike Matteosaranno i due tennisti italiani presenti aidi finale degli. Dopo il successo del tennista romano contro Carreno Busta, anche il 20enne altoatesino vince, superando nettamente in 3 set Alex De Minaur, in una partita tutt’altro che semplice. Una vittoria storica: per la prima voltaentra tra i migliori 8 di un Slam ma soprattuttoavrà contemporaneamente due tennisti aidi finale. Per Jannik ora ci sarà uno tra Fritz o Tsitsipas. Successo netto, nonostante un brivido finale Il primo set è equilibrato, seppur la rottura sembri sempre dietro l’angolo:riesce a fronteggiare ben quattro palle break, annullandole, mentre De Minaur una. Nonostante la ...

