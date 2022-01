Aus Open | c’è di nuovo Monfils tra Berrettini e le semifinali

(Di martedì 25 gennaio 2022) A Melbourne nel day 9 - riservato alle sfide dei quarti della parte alta del tabellone - Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, affronta per un posto al penultimo atto il francese, 19esima testa di serie. Giornata di riposo per Sinner, undicesima testa di serie, al suo secondo quarto in un Major: mercoledì si giocherà l’ingresso nella sua prima semifinale con il greco Tsitsipas, quarto favorito del seeding

Advertising

voceditalia : Aus Open: anche Sinner ai quarti, Italia da record - Zaz913 : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - Fraptus : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - GMcleaf : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… - R0bby36 : RT @GeorgeSpalluto: 2 ITALIANI nei Quarti di uno SLAM Roland Garros 48 (Cucelli, Del Bello) Roland Garros 56 (Pietrangeli, Merlo) Roland G… -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

"Sento di aver alzato il livello del mio tennis, rispetto alle sfide precedenti". Jannik Sinner è soddisfatto per aver raggiunto i quarti degli, e lo e' ancora di piu' in prospettiva. "L'aspetto più importante di questa vittoria - ha detto l'azzurro dopo il successo su De Minaur - è stata la mia capacità di trovare una soluzione alle ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Tennis", "item": "https://www.itasportpress.it/altri - sport/tennis/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", Sinner abbatte De ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Jannik Sinner ha raggiunto Matteo Berrettini nei quarti dellâ??Open dâ??Australia. É solo la quinta volta che due italiani salgono così in alto in un torneo dello Sl ...L'altoatesino vince in tre set contro l'australiano e raggiunge Berrettini: 'Sto alzando il livello del mio tennis'. Anche Medvedev e Auger-Aliassimeaiquarti (ANSA) ...