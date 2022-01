Alla Camera è saltato Internet (ma non per un attacco hacker) (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Un problema tecnico e non un attacco hacker all'origine del black out della connessione Internet Alla Camera. È quanto viene spiegato dopo che tutti i computer e le relative connessioni della sala stampa di Montecitorio hanno perso il collegamento Alla rete Internet. Subito i tecnici della Camera si sono attivati per risolvere il problema. Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Un problema tecnico e non unall'origine del black out della connessione. È quanto viene spiegato dopo che tutti i computer e le relative connessioni della sala stampa di Montecitorio hanno perso il collegamentorete. Subito i tecnici dellasi sono attivati per risolvere il problema.

