Albamonte Area | Sciagura non fare subito riforma elettorale Csm

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - "Oggi siamo talmente a ridosso dalla scadenza elettorale del Csm di luglio, ma anche quella di settembre, da essere estremamente preoccupati circa la possibilità di avere per tempo un sistema elettorale diverso. E sarebbe una sciagura non averlo". E' l'allarme lanciato, in una intervista all'Adnkronos, da Eugenio Albamonte, segretario nazionale di Area Democratica per la Giustizia, in vista dell'elezione del nuovo Consiglio superiore della magistratura, a luglio. Per l'ex Presidente dell'Anm "servirebbe che i tempi per l'elezione del nuovo Capo dello Stato fossero assolutamente concentrati, cosa che mi sembra difficilmente possibile, visto che hanno previsto una votazione al giorno, e non mi sembra che ci sia un'idea chiara su quello che dovrebbe accadere.

