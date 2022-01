Achille Lauro, a Sanremo 2022 sognando un musical (Di lunedì 24 gennaio 2022) Achille Lauro torna in gara all’Ariston con “Domenica”. Per la serata delle cover ha scelto “Sei Bellissima”, di e con Loredana Bertè, per accendere un faro sulle dipendenze amorose Quattro Festival di Sanremo consecutivi di cui uno, lo scorso anno, da superospite. Nel 2022 Achille Lauro torna all’Ariston in gara con il brano “Domenica” (insieme all’Harlem Gospel Choir): “Ho letto pareri discordanti sul brano, ma ricordo che all’inizio anche Rolls Royce secondo alcuni faceva cagare (…) La competizione? Non ci ho mai pensato: se avessi voluto provare a vincere, negli anni avrei portato brani come C’est la vie o 16 Marzo. Ma il nostro obiettivo, mio e del mio team, non è mai stato compiacere, quanto invece portare qualcosa che non si è mai visto, qualcosa che non è mai stato ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022)torna in gara all’Ariston con “Domenica”. Per la serata delle cover ha scelto “Sei Bellissima”, di e con Loredana Bertè, per accendere un faro sulle dipendenze amorose Quattro Festival diconsecutivi di cui uno, lo scorso anno, da superospite. Neltorna all’Ariston in gara con il brano “Domenica” (insieme all’Harlem Gospel Choir): “Ho letto pareri discordanti sul brano, ma ricordo che all’inizio anche Rolls Royce secondo alcuni faceva cagare (…) La competizione? Non ci ho mai pensato: se avessi voluto provare a vincere, negli anni avrei portato brani come C’est la vie o 16 Marzo. Ma il nostro obiettivo, mio e del mio team, non è mai stato compiacere, quanto invece portare qualcosa che non si è mai visto, qualcosa che non è mai stato ...

TicketOneIT : Achille Lauro ?? Annunciato oggi il tour ACHILLE LAURO SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA dopo il ONE NIGHT SHOW dello… - rockolpoprock : Achille Lauro a Sanremo: “Sono anni che cerco di distruggere la mia carriera” - LoredanaBerte : Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo… - Nadisweetdreams : RT @IlContiAndrea: #Sanremo2022, Achille Lauro erede di Amadeus a @FQMagazineit: “Io direttore artistico del Festival? Se me lo offrissero,… - RosyMerola : #Sanremo2022, #AchilleLauro torna all’Ariston con “Domenica”: «Canzone che ripesca quel popolare che si è perso» -