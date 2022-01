Walter Nudo, com’è diventato e cosa fa dopo la malattia | Eccolo oggi a 51 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) Walter Nudo è per tutti il bravissimo e seducente attore e sex symbol che ha ammaliato il pubblico durante gli anni novanta. Grazie alla sua indiscutibile bellezza e al suo talento ha raggiunto un enorme fama mostrando le sue qualità nelle fiction più seguite di quegli anni. Eppure proprio quando era all’apice del successo, l’artista è stato colpito da un evento tragico. Ma come sta, e com’è diventato oggi? Walter Nudo-AltranotiziaWalter Nudo ha subito una terribile malattia, che lo ha colpito proprio durante il periodo più florido della sua carriera. dopo quell’esperienza l’attore è cambiato. Ecco cosa fa oggi. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 23 gennaio 2022)è per tutti il bravissimo e seducente attore e sex symbol che ha ammaliato il pubblico durante glinovanta. Grazie alla sua indiscutibile bellezza e al suo talento ha raggiunto un enorme fama mostrando le sue qualità nelle fiction più seguite di quegli. Eppure proprio quando era all’apice del successo, l’artista è stato colpito da un evento tragico. Ma come sta, e-Altranotiziaha subito una terribile, che lo ha colpito proprio durante il periodo più florido della sua carriera.quell’esperienza l’attore è cambiato. Eccofa. ...

