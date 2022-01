Vaccini pediatrici: in Puglia a sei su dieci, regione in cima alla graduatoria nazionale Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 23 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 45,7%, 17,9 punti sopra la media nazionale (grafico allegato). L’11% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 60% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media nazionale). ASL BARI Ammontano quasi a 8.300 le somministrazioni eseguite nella giornata di sabato. Nel mese di gennaio i centri vaccinali della ASL Bari hanno prodotto uno sforzo notevole, più di 277mila dosi in 20 giorni e 13.800 iniezioni di media giornaliera, per garantire la massima protezione possibile a tutte le fasce ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso d: Laè sempre in testaclassificaper la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 45,7%, 17,9 punti sopra la media(grafico allegato). L’11% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 60% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media). ASL BARI Ammontano quasi a 8.300 le somministrazioni eseguite nella giornata di sabato. Nel mese di gennaio i centri vaccinali della ASL Bari hanno prodotto uno sforzo notevole, più di 277mila dosi in 20 giorni e 13.800 iniezioni di media giornaliera, per garantire la massima protezione possibile a tutte le fasce ...

