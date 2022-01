Una Vita, anticipazioni 24 gennaio: Anabel accetta la proposta di matrimonio di Miguel. Rosina teme José (Di domenica 23 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 24 gennaio: il questa prima puntata della settimana, rivedremo Anabel e Miguel e Rosina e José. Una Vita, anticipazioni 24 gennaio: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e lei accetta Sarà un bel momento per la figlia di Marcos: l’amato le chiederà di diventare sua moglie e la giovane accetterà di buon grado! I due si sposeranno davvero? Rosina è sicura che José sia un assassino e teme per la sua Vita Rosina vivrà un momento di forte tensione per via di José. E’ certa che l’uomo abbia ucciso Bellita e ne abbia occultato il cadavere. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 gennaio 2022) Una24: il questa prima puntata della settimana, rivedremo. Una24chiede addi sposarlo e leiSarà un bel momento per la figlia di Marcos: l’amato le chiederà di diventare sua moglie e la giovane accetterà di buon grado! I due si sposeranno davvero?è sicura chesia un assassino eper la suavivrà un momento di forte tensione per via di. E’ certa che l’uomo abbia ucciso Bellita e ne abbia occultato il cadavere. ...

