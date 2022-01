Truffa col morto | entrano alle poste con un cadavere e chiedono di riscuotere la sua pensione

(Di domenica 23 gennaio 2022) Hanno portato unin un ufficio postale nel tentativo di farsi dare ladel: è accaduto in Irlanda, un’azione che ha dell’incredibile e su cui adesso la polizia ha avviato un’indagine per cercare di acciuffare i responsabili. La stravagante serie di eventi è cominciata venerdì scorso intorno11: un uomo è entrato nell’ufficio postale di Carlow, a un centinaio di chilometri da Dublino, e ha chiesto diladi un anziano. Gli addetti non gli hanno dato il denaro spiegandogli che il pensionato avrebbe dovuto essere presente al ritiro. Quello non si è dato per vinto. Se n’è andato ma è tornato subito dopo insieme ad altri due, uno dei quali di una settantina di anni, che sembrava sorretto dagli altri. I due più’ giovani hanno chiesto la ...

