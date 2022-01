Tanti auguri a Moreno Torricelli | nonostante il passaggio ai grandi rivali

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 gennaio 2022)è stato uno deifaticatori negli anni d’oro della prima era Lippi, anche se ha una macchia nella sua carriera La Juventus di fine anni ’90 era uno splendido mix di giocatore di gran classe e gregari dotati di fiato, polmoni e grande cuore ene è stato uno degli esempi massimi tanto da essere perdonato anche per quel cambio maglia. Ci sono dei giocatori che riescono a entrare nel cuore dei tifosi anche se non hanno la classe di Del Piero, l’istinto del cannoniere di David Trezeguet o l’eleganza di Zinedine Zidane. Spesso e volentieri per essere apprezzati basta solamente tanto impegno e tanta dedizione alla causa e da questo punto di vista in pochi hanno saputo svolgere meglio questo ruolo rispetto a, terzino ...