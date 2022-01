Sparatoria, Di Stefano (NSC): «Auto Carabinieri di stazione non sicure. Se ci fosse stata una nostra pattuglia le conseguenze sarebbero state drammatiche» (Di domenica 23 gennaio 2022) «Alla notizia del ferimento dei due colleghi della Polizia di Stato di Taranto, non abbiamo potuto non immaginare cosa sarebbe successo se al loro posto ci fosse stata una pattuglia delle nostre stazioni Carabinieri. Le conseguenze sarebbero sicuramente state ben più drammatiche per i colleghi». A dichiararlo è Roberto Di Stefano, Segretario Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Alla luce di ciò, è necessaria una immediata valutazione e implementazione sulle Autovetture delle stazioni attuali e, dalle prossime forniture, di tutte le dotazioni che consentano una protezione adeguata come ad esempio, vetri anti proiettile, porta PMX/M12 elettrico, piastre protettive per le gambe. ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 23 gennaio 2022) «Alla notizia del ferimento dei due colleghi della Polizia di Stato di Taranto, non abbiamo potuto non immaginare cosa sarebbe successo se al loro posto ciunadelle nostre stazioni. Lesicuramenteben piùper i colleghi». A dichiararlo è Roberto Di, Segretario Nazionale del Nuovo Sindacato(NSC). «Alla luce di ciò, è necessaria una immediata valutazione e implementazione sullevetture delle stazioni attuali e, dalle prossime forniture, di tutte le dotazioni che consentano una protezione adeguata come ad esempio, vetri anti proiettile, porta PMX/M12 elettrico, piastre protettive per le gambe. ...

Advertising

TarantiniTime : Sparatoria, Di Stefano (NSC): «Auto Carabinieri di stazione non sicure. Se ci fosse stata una nostra pattuglia le c… - stefano_gatto97 : RT @Tg1Rai: A #Taranto due agenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in pieno giorno. Uno è in codice rosso ma non rischia la v… - stefano_gatto97 : RT @GiorgiaMeloni: Loro sono i due poliziotti che questa mattina sono rimasti feriti a Taranto durante una sparatoria. Forza ragazzi, siam… - fedecasa49 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY #Milano Sparatoria tra rapper finisce in tragedia: quattro nuovi album in uscita - di Stefano Cao https:/… - balda1969 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY #Milano Sparatoria tra rapper finisce in tragedia: quattro nuovi album in uscita - di Stefano Cao https:/… -