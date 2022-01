**Quirinale: Toti, 'più proposte e meno veti, Draghi? Per noi ha profilo giusto'** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Mario Draghi al Quirinale? "Direi di sì, ma bisognerebbe chiedere a lui. E' un profilo alto, una risorsa della Repubblica". Così il governatore ligure e grande elettore Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia, arrivando a Montecitorio. Toti invita a fare "più proposte e sgomberare il campo dai troppi veti. Noi non abbiamo detto no a nessuno ma nemmeno sì, aspettiamo di vedere le condizioni che si creeranno nei prossimi giorni. La coalizione di centrodestra da sola non ha i voti come non li ha quella di centrosinistra, nessuno ce la fa da solo: bisogna convergere su un candidato comune". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Marioal Quirinale? "Direi di sì, ma bisognerebbe chiedere a lui. E' unalto, una risorsa della Repubblica". Così il governatore ligure e grande elettore Giovanni, cofondatore di Coraggio Italia, arrivando a Montecitorio.invita a fare "piùe sgomberare il campo dai troppi. Noi non abbiamo detto no a nessuno ma nemsì, aspettiamo di vedere le condizioni che si creeranno nei prossimi giorni. La coalizione di centrodestra da sola non ha i voti come non li ha quella di centrosinistra, nessuno ce la fa da solo: bisogna convergere su un candidato comune".

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Toti, 'più proposte e meno veti, Draghi? Per noi ha profilo giusto'**... - TV7Benevento : **Quirinale: Toti, 'Riccardi profilo alto ma non ha voti'**... - atlas_ur : RT @StefaniSer: Avrete certamente notato che favorevoli a #Draghi per il #Quirinale sono #Letta, #Giorgetti e #Toti, ovvero gli #europeisti… - StefaniSer : Avrete certamente notato che favorevoli a #Draghi per il #Quirinale sono #Letta, #Giorgetti e #Toti, ovvero gli… - Hero9004 : @modamanager @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66… -