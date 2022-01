Quirinale: in campo il nome Riccardi, il fondatore di sant'Egidio che piace a moderati e sinistra (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - Storico, accademico e attivista, Andrea Riccardi è noto per aver fondato nel '68 la Comunità di sant'Egidio, l'"Associazione internazionale di fedeli' presente ormai in 70 Paesi di diversi continenti. Il centrosinistra, dopo il vertice con Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, ha fatto sapere di "ragionare" sul suo nome come "profilo di presidente ideale". Il profilo di Riccardi è certamente di primissimo piano. Formazione giuridica, è professore universitario di Storia contemporanea. Ed stato anche ministro della Cooperazione internazionale e l'integrazione nel governo Monti. Classe. '50, studioso della Chiesa (vanta un beato, Placido Riccardi, tra gli avi), in pieno '68 ha una folgorazione per il Vangelo che lo porta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - Storico, accademico e attivista, Andreaè noto per aver fondato nel '68 la Comunità di, l'"Associazione internazionale di fedeli' presente ormai in 70 Paesi di diversi continenti. Il centro, dopo il vertice con Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, ha fatto sapere di "ragionare" sul suocome "profilo di presidente ideale". Il profilo diè certamente di primissimo piano. Formazione giuridica, è professore universitario di Storia contemporanea. Ed stato anche ministro della Cooperazione internazionale e l'integrazione nel governo Monti. Classe. '50, studioso della Chiesa (vanta un beato, Placido, tra gli avi), in pieno '68 ha una folgorazione per il Vangelo che lo porta a ...

