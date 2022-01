Prezzi Samsung Galaxy S22 e S21 a confronto: le possibili cifre (Di domenica 23 gennaio 2022) I Samsung Galaxy S22 saranno presentati tra poco tempo, ed in Europa arriveranno probabilmente con il processore Exynos (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato). Adesso torniamo sul capitolo prezzo, visto che il leaker Roland Quandt ci ha messo del suo, riportando quelli che potrebbero essere le cifre a cui il telefono sarà venduto. Si parla di 849 e 899 euro per i Samsung Galaxy S22 da 8/128 e 8/256GB, come pure di 1049 e 1099 euro per gli S22+ da 8/128 e 8/256GB. Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.Actual official EURO prices:S22 8/128GB = 849S22 8/256GB = 899S22+ 8/128GB = 1049S22+ 8/256GB = 1099S22 Ultra 8/128GB = 1249S22 Ultra 12/256GB = 1349S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz— Roland Quandt ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) IS22 saranno presentati tra poco tempo, ed in Europa arriveranno probabilmente con il processore Exynos (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato). Adesso torniamo sul capitolo prezzo, visto che il leaker Roland Quandt ci ha messo del suo, riportando quelli che potrebbero essere lea cui il telefono sarà venduto. Si parla di 849 e 899 euro per iS22 da 8/128 e 8/256GB, come pure di 1049 e 1099 euro per gli S22+ da 8/128 e 8/256GB. Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.Actual official EURO prices:S22 8/128GB = 849S22 8/256GB = 899S22+ 8/128GB = 1049S22+ 8/256GB = 1099S22 Ultra 8/128GB = 1249S22 Ultra 12/256GB = 1349S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz— Roland Quandt ...

Advertising

infoitscienza : Samsung Galaxy S22: brutte notizie, i prezzi saranno SALATI - Roby_Passarelli : Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra: ecco quanto costeranno in Europa - HDblog : Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra: ecco quanto costeranno in Europa - P0PPEL : RT @TuttoAndroid: Ecco i prezzi di tutti e 7 i Samsung Galaxy S22 in Europa e in Italia - TuttoAndroid : Ecco i prezzi di tutti e 7 i Samsung Galaxy S22 in Europa e in Italia -