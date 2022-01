Nervi tesi e due rigori sbagliati | la Fiorentina in 10 riprende il Cagliari | 1 - 1

(Di domenica 23 gennaio 2022) In una gara dal continuo fiato sospeso,accendono emozioni e scagliano scintille dividendosi la posta in palio pareggiando 1 - 1, e rimpiangendo un rigore a testa. La gara — ...

In una gara dal continuo fiato sospeso, Cagliari e Fiorentina accendono emozioni e scagliano scintille dividendosi la posta in palio pareggiando 1 - 1, e rimpiangendo un rigore a testa. La gara ? ...Una partita vibrante, aperta e per gran parte della ripresa nervosa finisce con un 1-1 che tutto sommma sembra giusto per quanto visto in campo. La Fiorentina ha subito l'occasionissima ...