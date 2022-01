Mainz | quanta sfortuna | gol sfiorati | una traversa e un autogol

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Greuther Furth vince 2 - 1 in una partita ricca diper ilche non riesce a concretizzare le moltissime occasioni. Guarda gli highlights

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mainz quanta

Il Greuther Furth vince 2 - 1 in una partita ricca di sfortuna per ilche non riesce a concretizzare le moltissime occasioni. Guarda gli highlightsBochum-Mainz è una gara valida per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Probabili formazioni e pronostici ...ROMA- Muriqi verso la Russia, Burkardt nel mirino. Il mercato della Lazio, ancora bloccato dall'indice di liquidità, aspetta la cessione dell'attaccante kosovaro, per poter iniziare ufficialmente. Il ...