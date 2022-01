La giustizia inglese e un giornalista scomodo: Julian Assange (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Alta Corte inglese emetterà domattina il suo verdetto sull’opportunità di consentire o meno al giornalista australiano Julian Assange di presentare ricorso contro la decisione di estradizione degli Stati Uniti alla Corte Suprema del Regno Unito. Ne dà notizia un tweet proveniente dall’account di Wikileaks. Assange è ormai incarcerato da oltre 1000 giorni nella prigione londinese di Belmarsh, in attesa di una decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti, come è stato denunciato ai primi di gennaio nella campagna per la liberazione del fondatore di Wikileaks. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Alta Corteemetterà domattina il suo verdetto sull’opportunità di consentire o meno alaustralianodi presentare ricorso contro la decisione di estradizione degli Stati Uniti alla Corte Suprema del Regno Unito. Ne dà notizia un tweet proveniente dall’account di Wikileaks.è ormai incarcerato da oltre 1000 giorni nella prigione londinese di Belmarsh, in attesa di una decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti, come è stato denunciato ai primi di gennaio nella campagna per la liberazione del fondatore di Wikileaks. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

