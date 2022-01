Inter | la quiete prima della tempesta | sosta e poi febbraio di fuoco

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’pronta a godersi laCon la vittoria sul Venezia si è chiuso un mese di gennaio piuttosto impegnativo per l’che dopo laè chiamata ad un altro tour de force con un mese diditra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per i ragazzi di Inzaghi sarà fondamentale recuperare e accumulare energiedi tornare in campo per un altro e intenso tour de force. “Una volta tornata in campo dopo le prossime due settimane di riposo, l’non avrà più modo di tirare il fiato. Sarà di fatto una corsa a ostacoli da affrontare in apnea,di scollinare verso la blanda transizione daa marzo con sfide sulla carta agevoli contro Sassuolo, Genoa e, con ogni probabilità, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter quiete

MondoNapoli

Ladopo la tempesta: dopo un lungo periodo trascorso a fare la conta degli assenti, il Napoli ... chissà, magari accorciare in classifica sull', reduce dalla frenata in casa dell' Atalanta ...L'allenatore dei Blues aveva preso subito male l'uscita dell'exma, almeno davanti i ... Laprima della tempesta.Mancano solo Koulibaly, Anguissa e Ounas per avere di nuovo il Napoli al completo. Tre giocatori importanti sicuramente, ma in una rosa ampia come quella del Napoli e la valorizzazione di taluni come ...Pioli si aspetta una reazione dal Milan contro la Juventus e l’Inter: il KO inatteso contro lo Spezia non deve condizionare in negativo il gruppo. Anche se ci sono colpe enormi del direttore di gara, ...