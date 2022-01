Incidente Brescia: auto contro bus, muoiono 5 giovani a Rezzato (Di domenica 23 gennaio 2022) È di cinque vittime il bilancio dell'Incidente stradale che si è verificato nella serata di sabato 22 gennaio a Rezzato, nei dintorni di Brescia. I deceduti sono tutti giovanissimi e viaggiavano a bordo di un'auto che si è schiantata contro un pullman. Il tragico impatto si è verificato attorno alle ore 22.30. Incidente Brescia: le vittime avevano tra i 17 ed i 22 anni C'è, dunque, un'altra tragedia da registrare sulle strade italiane. A morire nell'Incidente di Rezzato sono stati cinque ragazzi. Avevano tutti tra i 17 ed i 22 anni. Erano a bordo di una vettura che era in marcia sulla SS 45 bis, che ha finito per scontrarsi violentemente con un pullman che viaggiava nella direzione opposta. La vettura avrebbe ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 gennaio 2022) È di cinque vittime il bilancio dell'stradale che si è verificato nella serata di sabato 22 gennaio a, nei dintorni di. I deceduti sono tuttissimi e viaggiavano a bordo di un'che si è schiantataun pullman. Il tragico impatto si è verificato attorno alle ore 22.30.: le vittime avevano tra i 17 ed i 22 anni C'è, dunque, un'altra tragedia da registrare sulle strade italiane. A morire nell'disono stati cinque ragazzi. Avevano tutti tra i 17 ed i 22 anni. Erano a bordo di una vettura che era in marcia sulla SS 45 bis, che ha finito per scontrarsi violentemente con un pullman che viaggiava nella direzione opposta. La vettura avrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Bres… - Corriere : Incidente nel Bresciano, scontro tra pullman e auto: morti 5 giovani - Maurizio_Accica : @playloud1971 @romatoday @Today_it Cinque giovani sono morti in un incidente stradale sulla strada provinciale 45,… - GiannettiMarco : RT @_DAGOSPIA_: TERRIBILE INCIDENTE A REZZATO, VICINO A BRESCIA, DOVE UN’AUTO SI E' SCHIANTATA CONTRO UN... - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: 5 morti in un #incidente sulla strada provinciale 45 nel comune di #Rezzato, in provincia di Brescia. Le vittime sono… -