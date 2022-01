“Draghi candidato”. Quirinale, la certezza da Fazio: “Non è più un'elezione”, cosa ci nascondono (Di domenica 23 gennaio 2022) Si parla di Quirinale anche a Che tempo che fa. E non potrebbe essere altrimenti dato che domani, lunedì 24 gennaio, la partita si aprirà ufficialmente, tra l'altro senza alcuna certezza: adesso siamo nella fase del muro contro muro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta, quindi è probabile che il primo voto filerà via con un nulla di fatto. Fabio Fazio ha fatto intervenire diversi giornalisti per parlare del Quirinale. Degli spunti interessanti sono arrivati da Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio: “L'elezione del capo dello Stato non è più un'elezione per scegliere il successore di Sergio Mattarella, ma è diventata un referendum sul nome di Mario Draghi. Ciò significa che non eleggerlo avrebbe delle ripercussioni molto importanti. La certezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Si parla dianche a Che tempo che fa. E non potrebbe essere altrimenti dato che domani, lunedì 24 gennaio, la partita si aprirà ufficialmente, tra l'altro senza alcuna: adesso siamo nella fase del muro contro muro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta, quindi è probabile che il primo voto filerà via con un nulla di fatto. Fabioha fatto intervenire diversi giornalisti per parlare del. Degli spunti interessanti sono arrivati da Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio: “L'del capo dello Stato non è più un'per scegliere il successore di Sergio Mattarella, ma è diventata un referendum sul nome di Mario. Ciò significa che non eleggerlo avrebbe delle ripercussioni molto importanti. La...

Advertising

ilfoglio_it : Per il Colle ci sono tanti candidati rispettabili, ma nessuno offre le garanzie che dà Mario Draghi. Liquidandolo s… - Agenzia_Ansa : Quirinale, 'Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio sarebbe pericoloso'. Lo afferma il leader della Lega Sa… - lucianonobili : 'Il miglior candidato in campo, anzi lo sbocco naturale di questa fase è Draghi. Ma l’ascesa del premier al Colle è… - Yoda15271485 : RT @la_lagigogin: Draghi mollato da Berlusconi e pure da Salvini. Ora, escludendo Leu e M5s che non lo vogliono al Quirinale volete farmi c… - dave_iron : RT @gabelmanu: Draghi continua a puntare al Quirin.e lavora alla formazione di un governo tecnico. Ci fanno credere che stanno concordand… -