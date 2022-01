De Laurentiis accoglie Iervolino | “Benvenuto”

(Di domenica 23 gennaio 2022) A seguito di Napoli-Salernitana, il presidente della SSC Napoli Aurelio Dedà il suoa Danilo. Il nuovo presidente della Salernitana è stato presente al Diego Armando Maradona al fianco del patron azzurro per ammirare il derby campano, non finito nel migliore dei modi per la squadra di Salerno che subisce un notevole poker dai padroni di casa. Ciò nonostante, Deringrazia della sua presenzae dà il suoall’interno del Maradona di Fuorigrotta. ECCO IL TWEET:danilo #Adl pic.twitter.com/koMoWgbonf— AurelioDe(@ADe) January 23, 2022

