Come sta Benedetta Rossi: i primi passi dopo il delicato intervento (Di domenica 23 gennaio 2022) Solo due giorni fa Benedetta Rossi aveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un tenero sorriso dal letto dell'ospedale: aveva voluto tranquillizzare i fan sul suo stato di salute. "L'intervento è... Leggi su europa.today (Di domenica 23 gennaio 2022) Solo due giorni faaveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un tenero sorriso dal letto dell'ospedale: aveva voluto tranquillizzare i fan sul suo stato di salute. "L'è...

Advertising

matteorenzi : Quando vedo immagini come questa mi sento ancora più orgoglioso di essere italiano. Grazie a chi sta dando una spe… - teatrolafenice : ?? Come di consueto, dedichiamo solo a voi un po’ della musica che la nostra Orchestra sta suonando diretta da Mario… - borghi_claudio : @todorov_denis Al momento le regole sono queste e per la prima volta non sta andando come al solito. Da qualche par… - SWE3TCRE4TURE : @91BracesNiall ti amo tanto io bene amore, sta mattina ho studiato e litigato con i miei. dopo pranzo sono andata a… - hikxrj : @Obsvssive @shcganai ma ci sta ci sta, io mi riferisco a coloro i quali si appassionano alle cose solo quando sono… -