Cicciolina, il figlio è Ludwig Maximilian Koons: "Non mi scelgono come concorrente per i reality perchè ho una madre scomoda" (Di domenica 23 gennaio 2022) Cicciolina il figlio Ludwig è nato dalla relazione con il celebre artista statunitense Jeff Koons noto per opere sull' "American Way Of Life". Oggi vedremo l'iconica pornodiva ed ex parlamentare tra gli ospiti di "Avanti Un Altro!Pure Di Sera" a partire dalle 21:30 su Canale 5. Cicciolina ed il rapporto con il figlio Il matrimonio tra l'artista e l'attrice ha portato alla luce nel 1992 (anno seguente alle nozze), il primo ed unico figlio Maximilian Ludwig. L'unione con Koons termina presto e male ragion per cui i rapporti tra i due si inaspriscono e Cicciolina intraprende una battaglia legale per l'affidamento del figlio: la pornodiva nel 1993 era volata negli USA rapendo il ...

