Caterpillar | una corsa contro il tempo L' intervento del sindaco Bacci | ' Va rinviata la data dei licenziamenti'

(Di domenica 23 gennaio 2022) JESI - 'Un percorso duro e difficile. Ma di elementi per trovare una sintesi, credo che un minimo ce ne siano'. Non vuol del tutto chiudere la porta alla speranza d'una evoluzione positiva della ...

Lunedì 14 febbraio: per quel giorno una attende la formalizzazione dell'interesse ad acquisire il sito di Jesi da parte di una proposta irricevibile per i sindacati, "anche ...JESI - «Un percorso duro e difficile. Ma di elementi per trovare una sintesi, credo che un minimo ce ne siano». Non vuol del tutto chiudere la porta alla speranza ...Lunedì 14 febbraio: per quel giorno Caterpillar attende la formalizzazione dell'interesse ad acquisire il sito di Jesi da parte di Duplomatic group.