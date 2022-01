Arnold Schwarzenegger dopo l' incidente | Sta bene | è preoccupato per la donna coinvolta

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un rappresentante diha rivelato che l'attore staanche se è moltoper lache è rimasta ferita nell', questo fine settimana, è rimasto coinvolto in un bruttoautomobilistico per le strade di Los Angeles. Fortunatamente un rappresentante della star ha appena fornito un aggiornamento positivo relativo allo stato psicofisico dell'attore austriaco naturalizzato statunitense.si è scontrato, a bordo di una Yukon, con una Toyota Prius rossa, facendo sbattere il SUV contro il veicolo prima di tamponare anche una Porsche Cayenne e un'altra auto. Gli airbag disi sono attivati ??e, secondo il suo ...

NelloMurone : Arnold Schwarzenegger e un incidente stradale: i dettagli e le condizioni di salute dell'attore - MarcoFumetti : Incidente stradale per Arnold Schwarzenegger che col suo SUV ha travolto una Prius. Guidata da Sarah Connor. _____… - PolemicaParaiba : Arnold Schwarzenegger capota o carro e causa grave acidente nos EUA - MarcoFumetti : #LosAngeles - Incidente stradale e multa per Arnold Schwarzenegger che ha passato un incrocio col rosso. La polizia… - carlhoff : Schwarzy fa solo incidenti degni di Schwarzy. Based (sempre meno eh...). -

Un incidente da film, quello di Arnold Schwarzenegger. Alla guida della GMC Yukon ha travolto una Porsche Cayenne e una Toyota Prius, venerdì pomeriggio a Brentwood, in California, all'angolo tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue.