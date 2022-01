Alvaro Vitali, chi è il figlio Ennio: “Sono orgogliosi di lui” (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella vita di Alvaro Vitali, il “Pierino” più famoso della tv, nell’arco della sua vita ha avuto momenti bellissimi ma anche molto difficili fatti di di depressione e problemi economici. Ad aiutarlo e salvarlo ci ha pensato non solo la sua compagna Stefania Corona, ma anche suo figlio Ennio Vitali che lo ha aiutato tantissimo e, qualche tempo fa a Domenica Live, le ha inviato un videomessaggio. L’uomo, che di professione è uno stimato avvocato di Vercelli, ha deciso di non seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, ma al contrario ha deciso di perseguire altre strade ed ha avuto un notevole successo. Ennio Vitali, il figlio di Alvaro Vitali, non ha avuto soltanto grande cura del padre, ma ci ha pensato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella vita di, il “Pierino” più famoso della tv, nell’arco della sua vita ha avuto momenti bellissimi ma anche molto difficili fatti di di depressione e problemi economici. Ad aiutarlo e salvarlo ci ha pensato non solo la sua compagna Stefania Corona, ma anche suoche lo ha aiutato tantissimo e, qualche tempo fa a Domenica Live, le ha inviato un videomessaggio. L’uomo, che di professione è uno stimato avvocato di Vercelli, ha deciso di non seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, ma al contrario ha deciso di perseguire altre strade ed ha avuto un notevole successo., ildi, non ha avuto soltanto grande cura del padre, ma ci ha pensato ...

luomomascherato : Se non possiamo sperare in Pippo Franco, Alvaro Vitali o Rarco Mizzo, almeno dateci #TabacciPresidente - ApuntoM : #avantiunaltro stasera si sfidano 'Meteore e Specialisti' con Alvaro Vitali e Francesco Pannofino. #avantiunaltropuredisera ore 21:15 - Reverendo_80 : @cuoredicanna78 Per quel che conta il presidente della repubblica in Italia.. metterei veramente Alvaro Vitali. - alecat01118439 : @il_misantropo pippo franco ha il veto di montesano (perchè è geloso). Quindi la meloni proporrà alvaro vitali... - rexforte1 : Io sono sempre x Alvaro Vitali che era bravissimo ad imitare i nostri politici..ci sarebbe anche Forrest Gump ma no… -