Un operaio è morto in un capannone a Pomezia

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Ancora una tragedia sul lavoro: incidente mortale ieri pomeriggio in unindustriale in localita' Santa Procula, a, vicino Roma. Undi 64 anni mentre si trovava sul tetto di una cella frigorifera per sistemare la disposizione di cavi elettrici, per cause in corso di accertamento, e' precipitato a terra dall'altezza di circa 5 metri morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri die il personale del servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl roma 6. Ieri uno studente di 18 anni è deceduto per un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava in azienda per l'ultimo giorno di un progetto di scuola-lavoro) è stato colpito da una barra metallica ...