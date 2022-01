Trauma cranico per un ciclista a Trieste (Di sabato 22 gennaio 2022) Poco dopo le 16 si è verificato un incidente a Opicina, nella zona Banne – Campeggio Obelisco Opicina. Qui un ciclista del 1969 si è procurato un forte Trauma cranico perdendo il controllo della bici a causa di uno scolo dell’acqua e finendo sbalzato di qualche metro. L’uomo è rimasto sempre cosciente, essendo solo è riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi, ma l’impatto è stato forte perché non era dotato di casco e gli ha procurato emorragie. Sul posto sei soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, l’automatica, l’ambulanza da Cattinara e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato imbarellato e condotto dai soccorritori fino all’ambulanza. Leggi su udine20 (Di sabato 22 gennaio 2022) Poco dopo le 16 si è verificato un incidente a Opicina, nella zona Banne – Campeggio Obelisco Opicina. Qui undel 1969 si è procurato un forteperdendo il controllo della bici a causa di uno scolo dell’acqua e finendo sbalzato di qualche metro. L’uomo è rimasto sempre cosciente, essendo solo è riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi, ma l’impatto è stato forte perché non era dotato di casco e gli ha procurato emorragie. Sul posto sei soccorritori della stazione didel Soccorso Alpino, l’automatica, l’ambulanza da Cattinara e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato imbarellato e condotto dai soccorritori fino all’ambulanza.

Advertising

udine20 : Trauma cranico per un ciclista a Trieste - - Movrpheus : Io che do una craniata allo spigolo di un mobile mentre facevamo l'ora di 'ginnastica', svengo e quando rinvengo ba… - not_marcella_ : @miniemono_ matchy trauma cranico per la cadutaaa~~ - tinahvale_ : Comunque immaginatevi la sanità canadese come un continuo rincorrersi a vuoto. 1. Vai in ospedale, non ti fanno la… - TwBeautiful : RT @Eli5Cullen: Praticamente l'unica spiegazione a Beautiful perché non si vuole gente a casa senza preavviso è il trauma cranico #twittami… -