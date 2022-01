”Ti va di vedere un film insieme?”: le offre da bere, poi stupra la collega di lavoro a bordo di una nave (Di sabato 22 gennaio 2022) Civitavecchia. Si trovava a bordo di una nave da crociera Valiant Lady, poi approdata nel porto di Civitavecchia. L’uomo, 36 anni, ha stuprato una collega di lavoro 23enne sulla nave, mentre erano in transito. Una scusa banale, poi la droga e l’aggressione. Aggressione e violenza a Civitavecchia Di fatto, il malvivente avrebbe invitato la donna a passare del tempo insieme, nella stessa cabina, guardando un film. Tra una chiacchiera e l’altra, l’uomo ha continuato a riempire il suo calice di vino con insistenza, al fine di alterare il suo stato psico-fisico. Subito dopo, poi, il vino ha iniziato a fare il suo effetto, rendono la donna vulnerabile e frastornata che poi si è addormentata. In quel momento, lui ne ha approfittato per violentarla. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Civitavecchia. Si trovava adi unada crociera Valiant Lady, poi approdata nel porto di Civitavecchia. L’uomo, 36 anni, hato unadi23enne sulla, mentre erano in transito. Una scusa banale, poi la droga e l’aggressione. Aggressione e violenza a Civitavecchia Di fatto, il malvivente avrebbe invitato la donna a passare del tempo, nella stessa cabina, guardando un. Tra una chiacchiera e l’altra, l’uomo ha continuato a riempire il suo calice di vino con insistenza, al fine di alterare il suo stato psico-fisico. Subito dopo, poi, il vino ha iniziato a fare il suo effetto, rendono la donna vulnerabile e frastornata che poi si è addormentata. In quel momento, lui ne ha approfittato per violentarla. Leggi ...

