Spiraglio dai dati dell’Iss: l’epidemia sta rallentando (Di domenica 23 gennaio 2022) Con 171 mila nuovi casi positivi al coronavirus e soprattutto 333 decessi per Covid in 24 ore, non si può certo dire che l’ondata di Omicron sia conclusa. Ma rispetto a ieri ci sono 31 persone positive in meno nei reparti di terapia intensiva e 41 negli altri reparti. E questo fa sperare di aver superato il momento peggiore. L’ULTIMO REPORT dell’Istituto Superiore di Sanità conferma con dati un po’ più solidi l’appiattimento delle curve pandemiche. Gli epidemiologi non danno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 gennaio 2022) Con 171 mila nuovi casi positivi al coronavirus e soprattutto 333 decessi per Covid in 24 ore, non si può certo dire che l’ondata di Omicron sia conclusa. Ma rispetto a ieri ci sono 31 persone positive in meno nei reparti di terapia intensiva e 41 negli altri reparti. E questo fa sperare di aver superato il momento peggiore. L’ULTIMO REPORT dell’Istituto Superiore di Sanità conferma conun po’ più solidi l’appiattimento delle curve pandemiche. Gli epidemiologi non danno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pasqualedellava : @1913parmacalcio Dai, tra mille problemi c'è ancora uno spiraglio per salvarsi. Non mollate - niente : RT @VITAnonprofit: Basta criticarli. Impariamo dai nostri #figli: sono stati grandiosi - VITAnonprofit : Basta criticarli. Impariamo dai nostri #figli: sono stati grandiosi - Ilsuperbo89 : @alessia08435159 Dai, concede pure qualcosa la ragazza, qualche spiraglio di sbaglio lo lascia ?????? #Gfvip - ayumi90ss : RT @humkic_ilma: Mio Dio quanto lo sapevo che pensando fosse Barù quello forte avrebbero voluto appiopparlo a Soleil. Però lavoro o non lav… -