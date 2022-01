Soleil Sorge distrutta vuole abbandonare il GF VIP, ma succede qualcosa..(VIDEO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Soleil Sorge ha subito un duro colpo ieri. La diretta del Grande Fratello l’ha vista fronteggiare prima il triangolo con Alex Belli e Delia, poi scontrarsi con tutti gli inquilini della casa. La ragazza ha concluso in lacrime la diretta e ha vissuto un profondo abbattimento per tutta la serata. Stanca ed esausta da tutte le situazioni vissute ha dichiarato: “Da quando sono qui dentro, mi son vista solo gettare me**a addosso dalle persone e godere quando stavo male. E se li fa stare bene questo, mi dispiace per loro. Per quello preferisco uscire e vivere la mia vita con persone che non hanno questa roba qui”. Al suo capezzale accorrono Katia Ricciarelli e Sophie che le intimano di non provare a dare una tale soddisfazione a nessuno. Ma l’umore di Soleil è tutt’altro che solare. Potrebbe piacerti Come si vota da casa L’aereo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 22 gennaio 2022)ha subito un duro colpo ieri. La diretta del Grande Fratello l’ha vista fronteggiare prima il triangolo con Alex Belli e Delia, poi scontrarsi con tutti gli inquilini della casa. La ragazza ha concluso in lacrime la diretta e ha vissuto un profondo abbattimento per tutta la serata. Stanca ed esausta da tutte le situazioni vissute ha dichiarato: “Da quando sono qui dentro, mi son vista solo gettare me**a addosso dalle persone e godere quando stavo male. E se li fa stare bene questo, mi dispiace per loro. Per quello preferisco uscire e vivere la mia vita con persone che non hanno questa roba qui”. Al suo capezzale accorrono Katia Ricciarelli e Sophie che le intimano di non provare a dare una tale soddisfazione a nessuno. Ma l’umore diè tutt’altro che solare. Potrebbe piacerti Come si vota da casa L’aereo ...

