Quirinale: vertice del centrodestra, si attende la decisione di Berlusconi (Di sabato 22 gennaio 2022) Fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Nel M5s scoppia il caso Fraccaro: avrebbe incontrato Salvini, al quale ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 22 gennaio 2022) Fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Nel M5s scoppia il caso Fraccaro: avrebbe incontrato Salvini, al quale ...

fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - welikeduel : A Villa Grande con Memo Remigi e Leonardo Parata, per una grande inchiesta (al citofono) sul #Quirinale… - repubblica : Quirinale, Berlusconi tiene tutti appesi. Partiti in tilt, avanza Draghi. Vertice decisivo Letta-Salvini [di Emanue… - DanyRoss70 : RT @repubblica: Quirinale, Berlusconi tiene tutti appesi. Partiti in tilt, avanza Draghi. Vertice decisivo Letta-Salvini [di Emanuele Lauri… - QPeriscopica : RT @Open_gol: I voti necessari per eleggerlo non ci sono. E allora via alle alternative. Che potrebbero già uscire nel vertice di oggi htt… -