“Perché non lascio Alex Belli”. Delia Duran come un fiume in piena dopo la diretta GF Vip (Di sabato 22 gennaio 2022) Delia Duran ha rivisto Alex Belli a una settimana dal suo ingresso al GF Vip 6. L’attore è tornato nella Casa per un faccia a faccia con la moglie e anche per incontrare Soleil Sorge. dopo la puntata andata in onda il 22 gennaio 2022 la modella venezuelana si è sfogata e ha iniziato ad attaccare il marito con Sophie Codegoni: secondo lei Alex Belli sta prendendo in giro anche Soleil Sorge. “Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil – è esplosa Delia Duran – Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)ha rivistoa una settimana dal suo ingresso al GF Vip 6. L’attore è tornato nella Casa per un faccia a faccia con la moglie e anche per incontrare Soleil Sorge.la puntata andata in onda il 22 gennaio 2022 la modella venezuelana si è sfogata e ha iniziato ad attaccare il marito con Sophie Codegoni: secondo leista prendendo in giro anche Soleil Sorge. “Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil – è esplosa– Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso ...

