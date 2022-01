Perché i “colori” non ci dicono più nulla sulla tenuta degli ospedali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Proseguono le trattative tra regioni e ministero della Salute per la revisione dell’attuale sistema di monitoraggio Covid. Diverse le richieste avanzate dai governatori, su alcune delle quali sembra esserci già stato più di qualche spiraglio di apertura, comepossibilità di non conteggiare tra i ricoveri Covid di area medica quei pazienti asintomaticizzati per altre patologie e risultati positivi al tampone all’accesso in ospedale. Da giorni è già pronta una bozza di circolare che aprirebbe a questa distinzione tra ricoverati “con” o “per” Covid. Una misura che servirebbe esclusivamente a ridurre la possibilità per le regioni di passaggio da una zona di rischio all’altra (i famosi). Dal punto di vista pratico di fatto non cambierebbe. “L’occupazione complessiva dei posti letto resterebbe ...