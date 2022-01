Maxi assembramento ai Parioli | giovani multati con 280 euro a testa Chiuso un locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Raffica di controlli aia Roma nella notte eseguiti dai Carabinieri. Un servizio mirato condotto in particolar modo nell’area di piazza Euclide per contrastare il fenomeno della mala movida. I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle normative anti Covid quali assembramenti o l’uso delle mascherine. Numerosi isanzionati. Notte di controlli aiunNello specifico i Carabinieri hanno disposto la chiusura per 3 giorni di unperché nelle pertinenze dell’ingresso è stato notato undi persone, molte delle quali sprovviste mascherine. Sanzionati inoltre 4sorpresi a consumare bevande alcooliche in violazione alle disposizioni dell’ordinanza ”anti-alcool”. Il...