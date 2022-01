Giuliana De Sio e la storia d’amore con Alessandro Haber | a Verissimo l’attrice spiazza Silvia Toffanin

(Di sabato 22 gennaio 2022)De Sio, ospite oggi pomeriggio nel salotto di, ripercorre le principali tappe della sua vita professionale e privata.da giovanissima ha conosciuto, con il quale ha avuto una relazione che l’attore ancora oggi non dimentica. Ma, alla domanda a bruciapelo dise anche per lei quello conè stato l’amore più importante, la risposta dell’ospite ènte.De Sio e l’affetto per: “Lo adoro, gli voglio bene“ Ogni intervista cheDe Sio rilascia anel corso degli anni è sempre un’occasione per conoscerla meglio, a livello lavorativo e non solo. ...

Chi èDeDepuò vantare una carriera ricca di soddisfazioni al cinema, in teatro e in Tv, coronata da due David di Donatello come Migliore Attrice Protagonista per "Io, Chiara e lo Scuro" (...Den on può dirsi certamente insoddisfatta dei risultati ottenuti nel corso della sua carriera, come dimostrano i premi che le sono stati insigniti. Tra questi spiccano i due David di ...Giuliana De Sio fa una confessione intima a Verissimo: "L'amore? E' una catastrofe” E' da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. In questa ...L'attrice, ospite a Verissimo, ha parlato di Alessandro Haber che ha definito l'attrice "l'amore più grande della sua vita" ...