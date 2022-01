Gf Vip | Bufera dopo la puntata Delia svela di essere sotto ricatto di Alex Belli “Ecco Perchè non posso lasciarlo” | Fan sotto choc

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ladel GF Vip di ieri sera, 21 gennaio 2022, ha visto lo scontro in diretta traDuran e il “marito”. La modella venezuelana, entrata nella Casa da una settimana, si è detta schifata dal comportamento dell’attore di CentoVetrine, tanto da minacciare di, ieri sera, ha parlato ancora di amore libero, cosa che l’ha fatta infuriare.lala 33enne ha spiegato però perché non è facile per lei prendere una decisione del genere.cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia nella notte, che ha visto Soleil Sorge scoppiare in lacrime esfogarsi con Sophie Codegoni. Il triangolo-Soleil Sorge-...

