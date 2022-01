Genoa | Badelj | «Pareggio bugiardo | bisogna essere più ignoranti»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il centrocampista delha parlato dopo la partita contro l’Udinese Milan, centrocampista del, ai microfoni di DAZN ha commentato lo 0-0 contro l’Udinese.E PRESTAZIONE – «. Abbiamo messo in campo quello che non c’è stato finora, non saremo in questo punizione se prima avessimo messo tutto questo sacrificio. Abbiamo sbagliato un sacco, ma c’era sempre qualcuno che voleva recuperare. Spirito meraviglioso. Quando il pallone non vuole entrare, è difficile». PROBLEMA MENTALE – «C’è un problema mentale. Ognuno di noi sente un peso diverso.lottare fino alla fine. Noi cercheremo di mettere aggressività in ogni partita, bisognerà...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo ... si presenta al pubblico del Luigi Ferraris con il 4 - 3 - 3 : a guardia della porta del Genoa c'è Sirigu, con Hefti e Vasquez terzini e Bani e Vanheusden centrali, Portanova, Badelj e Sturaro il ... GENOVA - Sei occasioni da gol in una partita il Genoa fin qui non l'aveva mai avute in un match. Ma con l'Udinese è finita 0-0. Restano i complimenti per una prestazione tutto cuore, ma anche l'amarezza ...