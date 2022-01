Coppa d’Olanda, applausi per l’ingresso in campo di Devin Plank: è in cura per un tumore (VIDEO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno splendido episodio si è verificato in occasione del match Ajax-Excelsior, valevole per la Coppa d’Olanda. Con i lancieri avanti 9-0, all’89’ il tecnico degli ospiti ha mandato in campo Devin Plank. Il ragazzo ha 20 anni, ma attualmente è in cura per un tumore al perone e non giocava un match ufficiale da oltre un anno. Le due squadre gli hanno dunque riservato un ‘pasillo‘, disponendosi in due file parallele ed applaudendo il suo ingresso sul terreno di gioco. Immagini davvero toccanti e diventate immediatamente virali. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno splendido episodio si è verificato in occasione del match Ajax-Excelsior, valevole per la. Con i lancieri avanti 9-0, all’89’ il tecnico degli ospiti ha mandato in. Il ragazzo ha 20 anni, ma attualmente è inper unal perone e non giocava un match ufficiale da oltre un anno. Le due squadre gli hanno dunque riservato un ‘pasillo‘, disponendosi in due file parallele ed applaudendo il suo ingresso sul terreno di gioco. Immagini davvero toccanti e diventate immediatamente virali. In alto e di seguito il. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? Coppa d’Olanda ? Ajax-Excelsior Maassluis 9-0, minuto 89 Dopo una lunga assenza torna in campo Devin Plank, 20en… - Pastaepatate82 : RT @GoalItalia: ?? Coppa d’Olanda ? Ajax-Excelsior Maassluis 9-0, minuto 89 Dopo una lunga assenza torna in campo Devin Plank, 20enne attac… - giusmicc : RT @GoalItalia: ?? Coppa d’Olanda ? Ajax-Excelsior Maassluis 9-0, minuto 89 Dopo una lunga assenza torna in campo Devin Plank, 20enne attac… - BluFox70 : RT @GoalItalia: ?? Coppa d’Olanda ? Ajax-Excelsior Maassluis 9-0, minuto 89 Dopo una lunga assenza torna in campo Devin Plank, 20enne attac… - Lucavad72 : RT @GoalItalia: ?? Coppa d’Olanda ? Ajax-Excelsior Maassluis 9-0, minuto 89 Dopo una lunga assenza torna in campo Devin Plank, 20enne attac… -