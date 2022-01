Black Shark Goblin X1 | cuffie da gaming con luci RGB per PS5 | PS4 | Xbox One | Xbox Series S X e PC

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 22 gennaio 2022), il brand hi-tech del gruppo Xiaomi, ha rilasciato in questi giorni un nuovo paio didachiamateX1. Si tratta dicablate appositamente per ilcon illuminazione RGB sui padiglioni, gioco die microfono direzionabile. La confezione di acquisto include oltre al paio di, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Klim Puma: recensionedacon microfono e vibrazione per PC e PS4 Aukey GH-S4: recensioneda7.1 con vibrazione Aukey GH-S5: recensione ...