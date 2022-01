Atalanta in emergenza: solo 11 calciatori e i portieri contro la Lazio (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita tra Atalanta e Lazio si gioca regolarmente. Attesa per la 23esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gasperini è partita in direzione Roma, ma dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza. L’Atalanta si trova in quarta posizione, in piana zona Champions League con 42 punti e una gara in meno. La Lazio a 35 punti, avrà l’occasione di rilanciarsi. La situazione Covid è allarmante, la squadra di Gasperini sarebbe partita solo con 11 calciatori più i portieri. Sette i calciatori che avrebbero contratto il virus. Scelte obbligate per il tecnico nerazzurro, chiamato da una vera e propria impresa per conquistare un risultato positivo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita trasi gioca regolarmente. Attesa per la 23esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gasperini è partita in direzione Roma, ma dovrà fare i conti con una vera e propria. L’si trova in quarta posizione, in piana zona Champions League con 42 punti e una gara in meno. Laa 35 punti, avrà l’occasione di rilanciarsi. La situazione Covid è allarmante, la squadra di Gasperini sarebbe partitacon 11più i. Sette iche avrebbero contratto il virus. Scelte obbligate per il tecnico nerazzurro, chiamato da una vera e propria impresa per conquistare un risultato positivo. L'articolo CalcioWeb.

