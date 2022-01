Andreazzoli sulla corsa scudetto | la convinzione sul Napoli

(Di sabato 22 gennaio 2022) Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato dellain un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ha speso belle parole verso Luciano Spalletti, allenatore del, di cui fu collaboratore tecnico per tanti anni, sia all’Udinese che alla Roma. Di seguito le sue parole: “Credo che l’Inter sia la vera favorita, lo dice l’andamento del campionato. Ma confermo quello che avevo detto per la simpatia che ho per Luciano (Spalletti): avrei piacere che vincesse il“., foto di squadra contro l’Inter “Ricordiamoci che quando aveva tutta la rosa a disposizione le aveva vinte tutte, giocando benissimo. Se rimettono insieme i cocci possono riprendere il ritmo nel girone di ritorno. Ma è ancora tutto aperto, gli scontri diretti possono fare la ...

è poi tornato sul match di San Siro, in Coppa Italia contro l'Inter: ' Io sono sempre ... Infine, una chiosacondizione fisica della squadra: ' Sarebbe stato meglio non disputare i ......punto di vista tattico non ci saranno differenze tra Aurelioe José Mourinho. Nella retroguardia dei padroni di casa ci attendiamo titolare fra i pali Vicario, ormai una garanzia;...Aurelio Andreazzoli a 360° sul mondo che lo circonda. Naturalmente il calcio è una fetta importante della sua vita. E gli incontri, quelli importanti, si contano in un battito di ciglia ...Le parole dell'allenatore dell'Empoli, che ricorda la sfida contro l'Inter del 2019 e un aneddoto legato ad Antonio Conte ...