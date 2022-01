Agguato nel Nuorese: autopsia, freddato con 8 fucilate (Di sabato 22 gennaio 2022) Si svolgerà oggi alle 15.30, nella parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola a Oliena, il funerale di Tonino Corrias, l'allevatore di 59 anni ucciso a colpi di fucile giovedì mattina, sotto casa nel centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Si svolgerà oggi alle 15.30, nella parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola a Oliena, il funerale di Tonino Corrias, l'allevatore di 59 anni ucciso a colpi di fucile giovedì mattina, sotto casa nel centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Agguato nel Agguato nel Nuorese: autopsia, freddato con 8 fucilate I militari analizzano il contenuto delle telecamere presenti nel Municipio a pochi metri dal luogo dell'agguato e di altri edifici vicini. Continuano anche gli interrogatori e i posti di blocco alla ...

L'allevatore ucciso da otto fucilate, le indagini scavano nella faida di Oliena

(ANSA) - NUORO, 22 GEN - Si svolgerà oggi alle 15.30, nella parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola a Oliena, il funerale di Tonino Corrias, l'allevatore di 59 anni ucciso a colpi di fucile giovedì matti ...

